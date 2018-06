Per il dopo Viviano, la Sampdoria monitora un gran numero di portieri sparsi in giro per l'Italia e per il mondo. Gli obiettivi sono più o meno noti, da Audero a Sportiello passando per Skorupski (sfumato) e vari profili 'esotici'. C'è però anche un nome che sino ad oggi non era circolato, e che la dirigenza blucerchiata ha provato a trattare in gran segreto: è quello di Vanja Milinkovic-Savic, fratello minore del più famoso Sergej e portiere di proprietà del Torino.



L'estremo difenosre granata è chiuso da Sirigu, e vorrebbe giocare con continuità. La Spal si è già fatta avanti per averlo in vista della prossima stagione, ma anche la Samp avrebbe lavorato sottotraccia per assicurarsi il serbo classe 1997. Secondo Toro.it i vertici di Corte Lambruschini avrebbero provato ad assicurarsi il calciatore, ma il presidente granata Cairo avrebbe insistito per inserire all'interno della trattativa una clausola che consentisse al Torino di riacquistare il giocatore entro due anni. Una condizione che la Samp ovviamente non ha accettato, e che ha portato al raffreddamento della pista blucerchiata per Milinkovic-Savic.