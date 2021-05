Nel calciomercato della Sampdoria c'è una questione fondamentale da sciogliere il prima possibile, e riguarda la situazione prestiti rientrati alla base e riscatti da pagare. Una delle situazioni più complesse è quella di Keita Balde. E' evidente l'esito: i blucerchiati non hanno alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto dal Monaco.



A sentire Il Secolo XIX, la Sampdoria non ha la possibilità di versare i famosi dieci milioni di euro previsti per l'acquisto del giocatore. C'è una possibilità per rivedere Keita all'ombra della Lanterna, ossia il rinnovo del prestito con il Monaco. L'ostacolo principale, logicamente, è rappresentato dall'ingaggio di Keita, assolutamente fuori parametro. Attualmente, il suo stipendio è parzialmente pagato dal Monaco, per rimanere alla Samp l'ex Lazio dovrebbe tagliare corposamente il suo salario.