Calcio e nuoto si incontrano a Genova, e più precisamente a Bogliasco. Nella località rivierasca, sede dei campi di allenamento della Sampdoria, sorge infatti l'impianto Stadio del nuoto Gianni Vassallo, storica struttura che però necessitava di un restauro. A garantire parte dei 540mila euro necessari saranno però anche la Sampdoria.



Una percentuale della cifra necessaria al rifacimento dello Stadio del nuoto arriverà infatti da un mutuo, mentre il restante importo verrà pagato dalla società blucerchiata, come parziale opera compensativa nei confronti del Comune di Bogliasco in seguito alla concessione dei terreni dove sorge il centro sportivo blucerchiato Gloriano Mugnaini.



Grazie a tali interventi, a stretto giro di posta l'impianto diventerà un'eccellenza nel campo. Il cantiere ha aperto il 2 gennaio, per lavori a grande impatto e eseguiti compatibilmente con le esigenze del Vassallo, dato in gestione alla gloriosa società di pallanuoto Bogliasco 1951. Dei 540mila euro complessivi, 240mila arriveranno da un mutuo mentre come detto la restante parte, circa 300mila euro, verrà dalla Sampdoria in seguito alla concessione della gestione degli impianti.