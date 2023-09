Dopo lunghe riflessioni e giorni di allenamento coi blucerchiati, la Sampdoria ha scelto di far firmare un contratto a Pajtim Kasami. Secondo quanto riporta Sky Sport, mancano solo le firme per un affare in dirittura d'arrivo. L'ex Palermo era senza squadra e potrà così dare una mano alla squadra di Andrea Pirlo.



RITORNO - I doriani hanno scandagliato in lungo e in largo il mercato degli svincolati e si erano interessati anche al ritorno di Roberto Soriano, evenienza che ora pare naufragata. In Italia, e in Serie B, tornerà invece lo svizzero, con un passato in rosanero nella stagione 2010/2011. Accostato diverse volte ai club italiani, Kasami ha giocato anche con Fulham, Nottingham Forest, Basilea e Olympiakos.