Le manovre di mercato, per la Sampdoria, non sono finite. A breve infatti il club blucerchiato dovrebbe ingaggiare Pajtim Kasami, centrocampista classe 1992 svincolato dopo l'esperienza all'Olympiakos, che attualmente si sta allenando a Bogliasco agli ordini di Andrea Pirlo, mentre il sogno resta Roberto Soriano, libero dopo gli anni di Bologna ma difficile da raggiungere per la società genovese.



"Kasami? Stiamo valutando, ci può dare una grossa mano, è un giocatore di categoria superiore, ha esperienza" ha detto il ds doriano Mancini, che ha anche aggiunto: "La scelta sull'ingaggio di Kasami non dipende da Benedetti. con lui volevamo portare più fisicità, completare la coppia insieme a Verre". E Soriano? "Non possiamo fare spese folli, a tutti piacerebbe riportarlo, è cresciuto qui, e pure a lui probabilmente piacerebbe tornare, ma con i paletti economici di ora è complicato".