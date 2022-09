A seguito della lettera, pubblicata da 35 tifosi 'vip' della Sampdoria , facenti parte del mondo industriale genovese, il club blucerchiato ha diramato una nota ufficiale per rispondere a tono, assicurando ai firmatari che presto da Corte Lambruschini si metteranno in contatto per proporre 'concrete iniziative di sostegno anche finanziario'."Il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.a. ha letto con attenzione la lettera inviata da 35 tifosi blucerchiati, molti dei quali esponenti del mondo imprenditoriale e professionale della città di Genova" si legge nel comunicato. "Ringraziando tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo a supporto del club,, evitando ogni ulteriore esposizione mediatica".Il secondo capoverso è dedicato per intero alla cessione della società: "Quanto al processo di vendita della società, ribadiamo che è affidato a professionisti con i quali il Consiglio collabora in modo assolutamente trasparente. Vogliamo solo ribadire che il club ha una sua governance edovuto principalmente alle conseguenze della pandemia. Il Consiglio è aperto a qualunque confronto e dialogo, nel rispetto dei principi di riservatezza e legalità che sono alla base del funzionamento di qualunque società".