La Sampdoria aspetta Edgar Barreto: il rientro del centrocampista, assente dalla partita con il Torino dello scorso 4 novembre per una lesione al flessore della coscia sinistra, potrebbe arrivare a stretto giro di posta. In questi giorni il mediano valuterà le sue condizioni per provare a rientrare stabilmente con i compagni, e da ciò dipenderà il suo impiego nelle prossime gare: Barreto potrebbe tornare già con il Parma, oppure - e in questo momento pare l'opzione più plausibile - anche nella trasferta di Empoli.



Come detto tra oggi e domani comunque Barreto si sottoporrà alle prime sgambate con il gruppo, utili per capire lo stato fisico del giocatore. Quando tornerà a disposizione, Barreto varierà gli equilibri tattici della Samp. Con lui in campo, Saponara potrebbe avere più spazio - Giampaolo lo considera più offensivo di Ramirez - e anche a centrocampo si aprirà un importante ballottaggio con Linetty, il giocatore che per caratteristiche assomiglia di più all'ex Palermo e Atalanta. Il Doria ritiene cruciale recuperare Barreto anche per una questione di personalità: il paraguaiano è uno dei senatori all'interno dello spogliatoio, e averlo in campo alza nettamente il livello di esperienza di una squadra molto giovane come quella blucerchiata.