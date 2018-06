Il sostituto di Viviano potrebbe essere rappresentato da un nome esotico. Lainfatti, accostata a portieri 'nostrani' come Cragno, Audero e Sportiello, sembra intenzionata a pescare in Brasile, con un colpo firmato Walter Sabatini. Il nome a sorpresa è quello di Jandrei Chitolina Carniel , estremo difensore di proprietà della, club che lo ha acquistato nel 2017.La situazione però è piuttosto complicata. A fotografarla sono i colleghi di Globo Esporte. Secondo il giornale brasiliano, il Doria sarebbe pronto ad offrire circadi euro per il giocatore classe 1993, mentre la volontà della Chape sarebbe quella di non scendere sotto i 3 milioni. L'intesa economica, comunque, si potrebbe trovare in maniera relativamente semplice. Poi però bisognerà fare i conti con il giocatore, e con la volontà del suo entourage.L'agente di Jandrei infatti starebbe spingendo per un suo trasferimento negliche hanno avanzato diverse proposte per il portiere. Da lì,l'estremo difensore biancoverde potrebbe successivamente trasferirsi nel calcio europeo. Il direttore sportivo della Chapecoense Rui Costa ha voluto mantenere un basso profilo, rifiutandosi di commentare l'interesse della Samp al portale brasiliano.Complessa anche la situazione del cartellino. La Chapecoense ha acquistato soltanto ildel giocatore per circa 80mila euro, il restante 40% è ancora nelle mani dell' Atlético Tubarão, la società che lo ha lanciato nel 2016-2017. Ad agevolare l'affare invece ci sarebbe la questione: Jandrei prenderà a breve il passaporto italiano grazie alle sue origini, e potrebbe quindi accasarsi alla Samp mantenendo libera la casella da extra-comunitario.