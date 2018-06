L'influenza di Walter Sabatini inizia a farsi sentire sulla Sampdoria. Il mercato inevitabilmente risentirà molto della figura del nuovo dirigente blucerchiato, da sempre attivo in Sudamerica. Sabatini conosce bene il mercato brasiliano, e per sostituire Viviano avrebbe messo gli occhi su Jandrei Chitolina Carniel, conosciuto semplicemente come Jandrei.



Si tratta di un portiere classe 1993 di proprietà della Chapecoense. Secondo Sky Sport potrebbe essere proprio l'estremo difensore, titolare del club biancoverde, il primo colpo targato Sabatini per la Sampdoria. L'ex dirigente dell'Inter oltretutto ha già pescato (e bene) dal Brasile per quanto riguarda i portieri: a luglio 2016 aveva portato alla Roma dall'Internacional di Porto Alegre Alisson, per un costo complessivo di 8 milioni di euro.



Per la mediana i blucerchiati mettono gli occhi su Fofana e Jankto (Udinese). In arrivo in attacco La Gumina (Palermo, ieri incontro con l’agente). In uscita Alvarez blocca il trasferimento all’Atlas, ci pensa così il Racing. Duvan Zapata piace allo Jiangsu in Cina. Oggi alle 18 Ferrero e Osti presenteranno la partnership con la Vis Pesaro.