Non c'è solo Federico Bonazzoli tra gli esuberi dell'attacco della Sampdoria. Una situazione simile la sta vivendo anche Antonino La Gumina, punta prelevata a gennaio 2020 dall'Empoli per una cifra superiore ai 6 milioni di euro e purtroppo mai esploso a Genova. L'alta valutazione pagata a suo tempo per il calciatore è uno dei primi problemi da affrontare per Faggiano, che sta cercando di piazzare il calciatore.



L'ipotesi Salernitana è tramontana, i campani sembrano più attirati da altri obiettivi, per questo motivo la Samp starebbe spingendo per la soluzione Brescia, considerata secondo Tuttosport la sistemazione ottimale. Ovviamente però sussiste il problema della formula. Il Doria vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto legato ad obiettivi plausibili a fine stagione, starà quindi a Faggiano trovare la quadra per sfoltire il reparto avanzato.