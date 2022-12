In casa Sampdoria non ci sono incedibili. Il club blucerchiato vuole prendere in considerazione ogni offerta a gennaio, e per questo motivo anche un giocatore parecchio impiegato come Jeison Murillo potrebbe essere interessato dalle voci di un possibile trasferimento.



Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il colombiano sarebbe finito nuovamente sul taccuino dell’Elche, che già lo aveva seguito la scorsa estate. La squadra valenciana sarebbe pronta ad imbastire una trattativa con il Doria per assicurarsi il centrale. Il contratto di Murillo scadrà nel 2023, e il suo entourage si sta già confrontando con la Samp in merito ad un possibile prolungamento biennale. L'inserimento di altre società, però, potrebbe complicare il rinnovo.