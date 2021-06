Si è da poco conclusa, dopo la fine del campionato, la trattativa che vede passare Roberto de Zerbi dalla panchina del Sassuolo a quella dello Shakhtar Donetsk, cominciando così la sua prima avventura estera da allenatore.



La carriera di de Zerbi peró, è ricca di gavetta ed esperienza accumulata in Italia, anche nelle leghe inferiori.



L’allenatore bresciano, infatti, inizia il suo percorso in panchina al Darfo Boario, squadra della provincia di Brescia che ora milita in Eccellenza; successivamente al Foggia, con due stagioni concluse e un secondo posto raggiunto (con 65 punti), valido per i playoff poi persi in finale contro il Pisa.



Con il Foggia de Zerbi vince anche una coppa Italia di Lega Pro nel 2016 contro il Cittadella in finale, guadagnandosi il suo primo trofeo da allenatore.



Dopo una breve esperienza con il Palermo, l’allenatore bresciano approda sulla panchina del Benevento, subentrando a Marco Baroni e con l’obiettivo salvezza, che non sarà raggiunto a fine campionato. Nel mese successivo alla separazione con il Benevento diventa, nel 2017, il nuovo tecnico del Sassuolo, dove si forma e si perfeziona, sfiorando l’accesso in Conference League e classificandosi ottavo.



Ora de Zerbi è pronto per una nuova avventura, in Ucraina, che potrà consacrarlo per una carriera ricca di successi e soddisfazioni.