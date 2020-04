Nessuna rivoluzione, resta alla Juventus. Cristiano Ronaldo non vuole ​cambiare aria, non ci sono novità clamorose nel suo futuro. Secondo quanto scrive Tuttosport oggi il portoghese resta in contatto con la società e si allena duramente a casa. A Madeira l'emergenza sembra placarsi, ma c'è una zona rossa. Il portoghese aspetta con ansia la data della ripresa dei campionati per programmare il suo rientro in Italia.



PSG, NO GRAZIE - Il coronavirus provocherà danni ingenti al calcio e, quindi, anche al club bianconero, ma non è previsto un divorzio da CR7. Entrambe le parti hanno ottime ragioni per continuare insieme. Il rapporto è ottimo, Ronaldo a Torino si trova benissimo, in questi giorni si è sentito coccolato e ha avuto prova della serietà della Juve e dell'attenzione che ha nei confronti dei giocatori. Il Paris Saint-Germain è un progetto che non ha mai preso in considerazione, ha ancora due anni di contratto e intende rispettarli.