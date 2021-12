Sarebbe bello se il nuovo corso, così come viene rimarcato oggi, riuscisse a collegarsi al vecchio corso Marotta. Copiarlo no, ripeterlo nemmeno perché i calchi nella storia, nel tempo, sono impossibili.Ma in una cosa, almeno, la lezione di Marotta dovrebbe essere esemplare: i piedi per terra. Non a caso la strategia comunicativa della Juventus, avvallata dallo stesso Arrivabene già “multinazionale”, è stata fin dal suo arrivo in bianconero quella di presentarsi all’ insegna dell’ordine e procedere dietro le quinte verso un cambiamento di rotta, forse non lontano da una linea di marottiano realismo.Un atteggiamento, un modo d’essere, un’impostazione generale che vada in senso opposto a quanto visto negli ultimi 3 anni.