Il Natale è alle porte, e noi di Calciomercato.com abbiamo studiato le migliori quote per cercare di farvi trovare una giocata vincente sotto l'albero. In Germania il campionato è fermo per la sosta, in Premier League stanno rinviando partite su partite a causa del Covid ma in Serie A si gioca; così abbiamo deciso di fare una puntata speciale della Schedina di CM, il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei.



Dalla redazione di Calciomercato.com, Andrea Sereni e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare per questi turni infrasettimanali. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:



Si parte con la puntata di Andrea per il martedì:



Genoa-Atalanta 2-2 (parziale/finale) a 2,00

Juventus-Cagliari 1+NO GOL a 1,80

Siviglia-Barcellona X a 3,25

Villarreal-Alaves 1 a 1,42

Monaco-Rennes X a 3,50 (mercoledì)



Con 5 euro se ne vincono 299,46



Ecco invece le scelte di Francesco per il mercoledì:



Empoli-Milan 2 a 1,75

Napoli-Spezia 1h a 1,70

Verona-Fiorentina X a 3,35

Roma-Sampdoria 1+OVER 1,5 a 1,70

Athletic Bilbao-Real Madrid 2 a 2,15



Con 5 euro se ne vincono 187,59