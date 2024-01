La scommessa di Dellavalle: dalla Juventus al Los Angeles Fc, inizia l'avventura in MLS

Ha lasciato la Juventus e un posto in Next Gen per tentare l'avventura negli Stati Uniti, proprio subito dopo essersi laureato campione d'Europa con la Nazionale Under 19 con un ruolo da assoluto protagonista (difensore centrale titolare al fianco del cugino Alessandro di proprietà del Torino). E ora per Lorenzo Dellavalle inizia il bello. Perché dopo sei mesi da giocatore della seconda squadra, il Los Angeles Fc lo ha promosso ufficialmente in prima squadra: stop ai contratti a chiamata da quattro giorni, ne aveva firmati due nella scorsa stagione per seguire il gruppo a Portland e nella finale poi persa contro Columbus Crew in quella che poi è stata l'ultima partita di Giorgio Chiellini. Ora c'è un accordo di un anno con opzione per il secondo, nel Los Angeles Fc partirà come quarto centrale con l'obiettivo di guadagnarsi via via più spazio e fiducia da coach Steve Cherundolo. La prima partita di questa nuova vita è in programma domenica, l'amichevole contro il Norsdjaelland sarà già un banco di prova importante per il nuovo percorso di Dellavalle. Sotto gli occhi attenti sempre di quel Chiellini, maestro già ai tempi della Juve e oggi dirigente a Los Angeles.