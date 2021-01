E non è un paragone buttato lì a caso, perché anche se i due non si sono incrociati al Barcellona - quando il brasiliano è arrivato nel 2018 Iniesta era già in Giappone al Vissel Kobe - l'impronta è quella. La scuola Barça non mente, lo stampo si potrebbe riconoscere tra altri mille. Precisione, qualità, equilibrio e intelligenza tattica: Arthur sta venendo fuori rispondendo sul campo a chi l'aveva criticato perché "non è adatto al campionato italiano". Dicevano...