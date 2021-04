In vista della prossima stagione mezzasi è già messa alla ricerca sul mercato di un attaccante da almeno 15/20 gol a stagione da inserire se non nel ruolo di attaccante titolare almeno da punta che possa completare il reparto avanzato e dal rendimento assicurato.e che in passato più volte è stato a un passo dal calcare i campi del campionato italiano:, a 29 annie anche in una stagione che per l'Hoffenheim si sta rivelando complicata (con l'Europa League che ha tolto tante energie in campionato), Kramaric è riuscito a mettere a segno. 5 volte ha segnato una doppietta a cui ha aggiunto anche una tripletta avendo però anche saltato diverse partite a causa del Covid.- In passato avevano provato ad acquistarlo diversi club italiani. L'Inter, dati i rapporti ottimi con il suo entourage, ma anche il Napoli, hanno fatto più di un tentativo.(con cui fece un exploit clamoroso in zona gol), ma che venne battuto dall'offerta da 10 milioni del Leicester,(l'ultima due anni fa) ricevendo però risposte negative dal club con valutazioni fuori mercato a causa di un contratto dalla durata molto lunga ancora in corso.anche se in passato, come ad esempio nel Mondiale 2018 di Russia in cui arrivò in finale, è stato utilizzato anche da esterno alto. Non ha il fisico della prima punta alla Lukaku, ma sa muoversi negli spazi come pochi e sa dare del tu al pallone. E se in passato l'Hoffenheim ha sempre sparato alto per il suo cartellino,e, secondo quanto appreso dadifficilmente sarà rinnovato perché questo. Inter, Milan, Juve e Roma sono le società italiane che cercano una punta e. Un vero affare, chi avrà la meglio?@TramacEma