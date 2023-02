In occasione della(dal 25 al 28 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna, lanciata dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR per continuare a rispondere ai bisogni urgenti delle persone in fuga dal conflitto iniziato il 24 febbraio 2022.Purtroppo l’emergenza umanitaria generata dalla guerra in Ucraina continua così come il dolore di milioni di persone sradicate dalle loro case e dai loro affetti. Quella in corso in Ucraina è la crisi di rifugiati in Europa più ampia e con la crescita più rapida dalla Seconda Guerra Mondiale. Dall’inizio del conflitto,e sono state registrate in Europa come rifugiate, mentre sono oltre 5In questo momento migliaia di famiglie stanno affrontando un rigido inverno in case danneggiate o in edifici inadatti a proteggerli dal gelo, senza energia elettrica, riscaldamento e forniture idriche e senza mezzi di sussistenza. In questo scenario drammatico anche il più piccolo aiuto è decisivo.Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile.Un piccolo gesto che può fare una grande differenza nella vita di chi sta combattendo quotidianamente col freddo, con la mancanza di adeguati mezzi di sussistenza e con la paura: con i fondi raccolti infatti UNHCR potrà continuare a– coperte, stufe, abiti invernali; a garantire assistenza economica diretta alle famiglie più vulnerabili che in questo modo potranno provvedere alle spese essenziali; a dare supporto alle famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate dai combattimenti. Testimonial dell’iniziativa sono ancora una volta 3 grandi del calcio italiano:, con la campionessa del Volley Myriam Sylla e la giornalista e conduttrice tv Giorgia Rossi.