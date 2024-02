La Serie A resta a 20 squadre, ora è UFFICIALE: sconfitte Inter, Juve, Milan e Roma

Federico Albrizio, inviato

Niente cambio di format, la Serie A resta a 20 squadre. Non è andato a buon fine il tentativo di riforma da parte di Inter, Juventus e Milan, che aveva incassato l'adesione della Roma. Lo rende noto la Lega Serie A con una nota ufficiale: la Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano.



LA RIUNIONE - Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. E’ stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A.



SCONFITTE INTER, JUVE, MILAN E ROMA - La Serie A, riunita in assemblea, ha infatti votato per mantenere il format a 20 squadre: come appreso da Calcio e Finanza, infatti, soltanto Inter, Juventus, Milan e Roma hanno votato a favore del format a 18 squadre, mentre gli altri 16 club hanno votato per rimanere a 20.