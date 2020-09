Sono queste le dure espressioni utilizzate dall'ad della Lega Serie Adopo l'ennesima giornata di ordinaria follia vissuta dal calcio italiano. Che,di domenica, in totale controtendenza con le recenti indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico del Governo che, non più tardi di qualche giorno fa, aveva ribadito alla Federazione la sua contrarietà a riaprire gli stadi prima del prossimo 7 ottobre.- Ma qualcosa si è mosso a livello istituzionale nelle ultime, come confermano le parole del Ministro dello Sport: "Finalmente, giàe che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere". Un evento della portata del Master 1000 di Roma non può essere certamente considerato "di minore entità", come recita il testo del(poi prorogato il 7 settembre), ed è indirettamente diventato un assist fantastico per il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per fare il decisivo passo in avanti per dare il la alla riapertura degli stadi sul territorio da lui amministratore.- Una decisione che rientra assolutamente nelle sue competenze, dopo che l'assessore locale alla Salute ha preso visione del protocollo di sicurezza sottoposto da Parma e Sassuolo, ma che ha inevitabilmente finito per sche in accordo con la Regione Piemonte aveva chiesto prima la possibilità di avere una capienza al 20% dello Stadium per la prima di campionato contro la Sampdoria e poi - dopo aver incassato il primo no - si era rifatta sotto chiedendo l'accesso dei famosi 1000 tifosi. In questo caso, tuttavia,una certa decisione.- Pochi giorni dopo è cambiato di nuovo tutto e a poche ore dall'inizio della nuova stagione il caos regna sovrano, citando De Siervo. Perché, salvo ulteriori ripensamenti,- e chissà che a questo punto lo stesso Milan non possa ottenere la deroga dal presidente della Lombardia Fontana (che nelle scorse settimane si era espresso favorevolmente a proposito della riapertura degli stadi) per il match di lunedì sera col Bologna -Una situazione caotica e di difficile comprensione, che conferma il difficile rapporto tra il mondo del calcio e le istituzioni politiche.