Secondo quanto riporta Sky TG24, la Regione Piemonte sarebbe intenzionata a dire no alla richiesta della Juventus di poter aprire l’Allianz Stadium a 1000 tifosi per il match di domenica sera contro la Sampdoria, partita valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Considerata la posizione contraria del Comitato tecnico scientifico, per la Regione Piemonte ci sarebbe il rischio di vedere impugnata l'ordinanza. Da qui il no alla richiesta della società bianconera.