La Serie A va in pausa con il Napoli leader assoluto del campionato e la Juventus che torna terza in classifica. Terminata la quindicesima giornata, spazio al Mondiale e per la lotta scudetto se ne riparlerà nel 2023, quando Spalletti riprenderà da una serie di undici vittorie consecutive e con i grandi favori del pronostico. I campani riusciranno a difendere il vantaggio ottenuto nella prima parte del campionato? Per ora sono 8 i punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus, le prime inseguitrici e sulla lavagna scommesse di Betaland alla luce di questo impressionante inizio di stagione (solo quattro punti lasciati per strada) il Napoli è proposto campione d’Italia a quota 1,50 e sono staccate Milan (a 6,50), Inter (a 7,50) e Juventus (a 8,00). Lontanissima la Lazio a 40, che comunque come Roma e Atalanta ha ancora buone speranze di terminare la Serie A 2022/23 tra le prime quattro della classifica: su tutte sono proposte nella top 4 a quota 4,00. In zona salvezza è critica la situazione per Cremonese, Sampdoria e Verona, rispettivamente a 7, 6 e 5 punti. Per ora i grigiorossi sono quelli più a rischio e la retrocessione è proposta a 1,30. A 1,40 i blucerchiati, mentre il Verona è fermo al 4 settembre, giorno dell’ultima vittoria: la retrocessione in questo caso è in lavagna a 1,45.