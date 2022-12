La Serie C sta studiando una vera e propria rivoluzione nel suo format. Nella bozza del documento che verrà proposto al consiglio federale della Figc si parla di sei gironi, ciascuno con dieci squadre suddivise sempre sulla base di un criterio territoriale. Al termine delle sfide di andata e ritorno (solo 18 giornate), le prime cinque squadre di ciascun girone si qualificherebbero per la poule promozione, le classificate dal sesto al decimo si batterebbero per non retrocedere. Non ci sarebbero più quindi le promozioni dirette, già a partire dalla stagione 2023-2024.



"L'ultima parola spetterà ai club", afferma Marcel Vulpis, vice presidente della Lega Pro, in vista dell'assemblea straordinaria che si terrà il 15 dicembre. Se la proposta dovesse passare fra i club, dovrà poi comunque ottenere anche l'ok del consiglio federale della Figc, come ha ricordato lo stesso numero due di Ghirelli.



Vulpis, come riporta cesenatoday.it, traccia la roadmap: "Il 12 dicembre ci sarà un consiglio direttivo, dove sono rappresentati due club per ogni girone, tutte le dimensioni delle società sono rappresentate in questa governance. Il 15 dicembre ci sarà poi l'assemblea straordinaria a Roma, qualche giorno prima del Consiglio federale - la decisione finale spetta ai club attraverso una votazione".