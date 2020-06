Come già anticipato nelle scorse settimane il Consiglio Federale ha decretato che il campionato non ripartirà integralmente, perché a scendere in campo saranno solo le squadre coinvolte nei playoff e nei playout. Con, questa particolare post-season porterà alla definizione dell'ultima promossa e delle altre squadre destinate scendere in Serie D., sulla falsa riga di quanto decretato dalla UEFA per la Champions League e l'Europa League. In campo non scenderanno tutte le squadre che si sono qualificate sul campo, poichéhanno rinunciato in partenza al ritorno in campo a causa di tutte le difficoltà portate in dote dalla pandemia di Coronavirus. Di seguito gli accoppiamenti del primo turno e le date:Alessandria-Juventus U23* (in caso di vittoria della Coppa Italia da parte della Juve l'Alessandria avanzerebbe al turno successivo)Siena-Arezzo* (Siena al turno successivo)Novara-AlbinoleffePadova-SambenedetteseFeralpisalò-Modena* (Feralpisalò al turno successivo)Piacenza-Triestina* (Triestina al turno successivo)ernana*-AvellinoCatania-Virtus FrancavillaCatanzaro-Teramo*in caso di vittoria della Coppa Italia da parte della Ternana questi sarebbero gli accoppiamenti:Catania-Vibonese* (Catania al turno successivo)Catanzaro-AvellinoTeramo-Virtus FrancavillaDate:– mercoledì 1 luglio 2020– domenica 5 luglio 2020Fase Nazionale:– giovedì 9 luglio 2020– lunedì 13 luglio 2020Final four:– venerdì 17 luglio 2020– mercoledì 22 luglio, in leggero anticipo rispetto ai playoff, mentre le partite di ritorno si giocheranno tre giorni dopo. In questo caso le squadre coinvolte non hanno facoltà di rinunciare e. Questi gli accoppiamenti:Pianese-PergoletteseOlbia-Giana ErminioArzignano-Valchiampo-ImoleseFano-RavennaRende-PicernoBisceglie-Sicula Leonzio