, l'ultima giornata era stata disputata nel weekend del 15 dicembre, la Serie C torna finalmente in campo. A tenere banco, però, sono ancora i temi legati alla battaglia che la Lega Pro sta portando avanti contro il Governo sul tema della fiscalizzazione , fondamentale per permettere ai club di investire sulle infrastrutture e sulla formazione dei giovani calciatori oltre che, soprattutto, sulla. Un tema estremamente delicato, sul quale però non erano arrivate prese di posizione del Governo,Per quello che riguarda le partite di questo weekend, però, non ci saranno sorprese:. A ufficializzarlo è proprio la Lega con un lungo comunicato sul proprio sito web, nel quale si è parlato anche degli scenari futuri. Non arrivano solo notizie positive, infatti, perché la stessa Lega ci ha tenuto a specificare chee non sono da escludere prese di posizioni altrettanto forti anche in futuro. La battaglia, insomma, è ancora, con la Lega Pro che ha anche paventato la. Intanto si continua a respirare un, con le sorti del campionato che restano appese ad un filo.Questo il testo integrale del Comunicato emanato dalla Lega sul tema della battaglia contro il Governo rispetto alla defiscalizzazione: ''Con l’azione del 22 dicembre u.s. abbiamo voluto prendere una decisa posizione e lo abbiamo potuto fare perché, in questi mesi, abbiamo acquisito credibilità per le regole introdotte ed applicate e gli atti di risanamento (vedi regolamento giovani) posti in essere. Non abbiamo nulla da nascondere,. Ora tutti sanno, se c’era bisogno dimostrarlo, che non scherziamo perché siamo seri (quello che diciamo facciamo), abbiamo sollevato il tema principe per i club di Serie C, senza infingimenti o ipocrisie: il 2020 ci deve dire se siamo sostenibili con l’attuale configurazione.. Noi siamo il calcio sociale e quello della formazione dei giovani calciatori, i presidenti mediamente effettuano annualmente interventi da due a quattro milioni di euro, chiediamo risorse finanziare per utilizzarle per la costruzione di centri sportivi e per la formazione di giovani calciatori. Il quesito aperto è tremendamente semplice:non solo del calcio.perché questo è il nostro primario scopo e perché i tifosi hanno il diritto di emozionarsi allo stadio.''.