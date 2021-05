Infatti secondo alcune indiscrezioni, lanciate in primis da TV Blog,. Il passaggio del testimone avverrà nella quarta puntata della tredicesima stagione, le cui riprese partiranno già nelle prossime settimane.All’orizzonte si prospetta quindi una nuova e affascinante avventura per l’attore romano, che nell’ultimo periodo è tornato alla ribalta dopo le grandi apparizioni in ‘Made in Italy’ – serie sulla moda distribuita da Amazon Prime Video – e soprattutto in ‘Buongiorno Mamma’, la cui ultima puntata andrà in onda questa sera su Canale 5. Il nuovo Don Matteo non dovrebbe discostarsi troppo da quello che i fans hanno ammirato fino a questo momento. Senz’altro sarà presente l’iconica bicicletta, mezzo di trasporto del parroco nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista a Gubbio prima e in seguito in quella di Sant’Eufemia a Spoleto.nei panni del capitano Anceschi. Sarà invece regolarmente ai nastri di partenza della nuova stagioneIl personaggio portato in scena dal rinomato comico siciliano, è senz’altro uno dei più amati dell’intera serie. Per anni è stato infatti il consigliere principale di Don Matteo, nonché suo sfidante nel gioco degli scacchi. Vedremo se sarà conviviale anche il rapporto con il nuovo parroco che abiterà ben presto la cittadina umbra.Attesa per il riscontro dei telespettatori - In onda dal 7 Gennaio 2000, la serie Don Matteo è sempre stata uno dei fiori all’occhiello del palinsesto RAI. Nel corso degli anni si è assestata intorno al. Questi numeri non sono passati inosservati neanche all’estero, dove molti paesi hanno dato vita a veri e propri remake. Ora, dopo quasi 12 anni, la serie si troverà dinanzi uno scoglio durissimo: quale sarà il parere del pubblico sull’avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova? I fans non sempre si sono mostrati propensi alle novità, criticando la produzione in occasione del cambio della sigla avvenuto durante la decima stagione. Divenuta ormai un must della televisione italiana, difficilmente una serie equilibrata e ricca di spunti di riflessione come Don Matteo affonderà, nonostante il nuovo volto in cabina di comando.