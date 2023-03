. Potrebbe essere l’ultima ed è di sicuro la più bella. Perché, se anche dovrò essere io a fornire qualcosa della mia quarantennale esperienza, sono certo che riceverò molto di più in conoscenza, entusiasmo e qualità da parte di una redazione ormai apprezzata in tutta Italia per l’informazione sul calcio., che mi ha preceduto nell’incarico, non appartengono alla vana ritualità dei congedi e degli ingressi. Entrambi, sia l’editore che il direttore, mi hanno garantito libertà di opinione e di scrittura. Con Gianni, così come con Stefano Agresti, con il quale ero entrato a Calciomercato.com, abbiamo condiviso molti chilometri e intravviste altrettante albe livide dopo notti di lavoro, in Italia come all’estero.Ma non è più tempo di reducismo, anche perché il mestiere è cambiato, comeNon ne chiediamo e non ne vogliamo. L’importante è che, pur nel confronto e nel sacrosanto dissenso, ci sia rispetto e che il linguaggio usato sia appropriato. Una battaglia persa? Noi non crediamo, convinti come siamo di raccontarvi il nostro calcio o, se volete, il calcio a modo nostro, con tutta la serietà e le urgenze necessarie.Ecco un punto:, le verifiche sono più difficili ed è plausibile diventare il bersaglio delle voci più disparate. MaTutto quello che è di calciomercato.com è stato conquistato con il lavoro, la ricerca e la serietà pur se a contatto con una materia scivolosa come il calcio e le trattative in particolare.. O corri e impari. O crepi e scompari. Non c’è scelta, non c’è nemmeno limite.che adesso manca tremendamente anche ai suoi avversatori. Mario era una colonna portante del giornalismo sportivo e uno splendido interprete dei sentimenti all’interno di questo giornale. Tra molte idee (sua quella di 100° minuto) c’era anche il Cappuccino con il quale aprire la giornata. Ne ha scritti migliaia, uno ogni giorno, un segno per interpretare il tempo che passa e quello che lascia.. La scriverò io e già so che non saprò nemmeno lontanamente avvicinare la sua prosa e le sue sapide intuizioni. Ma volevo provare a dare una direzione, sicuramente non la più giusta, ma certamente quella nostra. Lasciandovi, come sempre la libertà di scegliere. L’appartenenza, ove mai ci sia, non sarà certo schiavitù.