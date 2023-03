L’appuntamento di oggi con voi lettori di calciomercato.com è per me speciale.

Si chiude infatti la mia esperienza da direttore responsabile: la guida di una fuoriserie come questa ha bisogno di una dedizione assoluta che per altri impegni, non posso più garantire.

Ho preso questa decisione, per rispetto di voi lettori e dell’editore, che tanto spazio e fiducia mi ha dato e per questo ancora lo ringrazio. Sento di dovere tanto a questa intensa esperienza che mi ha offerto un’immersione totale nel mondo digitale, permettendomi di aggiungere una pagina importante e stimolante al mio percorso professionale, nato quando i giornali si facevano ancora in tipografia e proseguito per tanti anni in televisione.



Da oggi mi succede nel ruolo di direttore responsabile Giancarlo Padovan, al quale mi uniscono stima e amicizia trentennali: a lui e ai tanti e giovani, promettenti colleghi, i più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà guidare con autorevolezza il sito di calcio più letto in Italia, consolidandone il successo.

che pure a volte non mi avete risparmiato le vostre critiche. Capita, quando si sente il dovere di prendere posizioni anche scomode.A proposito, e sono molto contento di poterlo confermare qui,Sempre con lo stesso stile: senza remore o preoccupazione di offendere gl’interessi o la sensibilità di qualcuno. Ci leggiamo presto.@GianniVisnadi