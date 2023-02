La doppia sfida col Porto è il crash test per l’allenatore nerazzurro: se lo fallisse, non basterebbe certo il contratto a garantirgli la panchina per il prossimo anno.Più delle 3 Coppe vinte, pesano i 2 scudetti persi. Quest’anno, poi, senza mai nemmeno aver corso per vincere: 4 sconfitte nelle prime 8 giornate, 8 punti in meno del Napoli già al 1° ottobre.per la prima volta apertamente e direttamente schierati contro l’allenatore, accusato di giocare «un calcio provinciale, ancorato a un solo modulo», oltre all’incapacità «di riuscire a motivare la squadra». In tal senso, la partita col Porto dovrebbe garantire da sola il massimo degli stimoli, per cui mercoledì si vedrà l’Inter oggi migliore possibile.In autunno, la Champions è stata per l’Inter e Inzaghi la stampella per rimettersi in piedi. La vittoria sull’Udinese, per quanto sofferta, ha rasserenato il clima e concesso all’Inter di preparare al meglio il ritorno in Europa. L’ultima volta nerazzurra nei quarti di Champions è vecchia di 12 anni (eliminati dallo Schalke dopo aver battuto il Bayern) e perciò l’opportunità è ghiotta per togliere un po’ della polvere nel frattempo accumulatasi sul prestigio internazionale del club.Le risposte arriveranno dal campo, e non solo. Di certo, Inzaghi è ancora padrone del proprio destino, ma è necessario che siano davvero finiti i ripetuti passaggi a vuoto come quelli che hanno aperto la voragine rispetto al Napoli in fuga. Oggi l’Inter ha 6 punti in meno di un anno fa, già scontando il recupero poi perso col Bologna. Troppi perché venga data lettura positiva alla sua stagione, senza che dall’altro lato lievitino i risultati in Europa.@GianniVisnadi