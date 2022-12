Pour que le match #FRAMAR reste une fête, un dispositif d’ampleur sera mis en place demain soir pour garantir la sécurité des supporters : 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France. pic.twitter.com/ymUrZJhBNx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 13, 2022

: "Per far sì che la partita resti una festa". Massima allerta inin vista della sfida con il, semifinale dei Mondiali in Qatar, dopo i disordini andati in scena a Bruxelles in occasione della gara vinta dalla squadra di Regragui contro il Portogallo., vista la grande presenza di comunità marocchine sul territorio transalpino. Lo ha annunciato il ministro degli interni francese,, davanti all'Assemblea Nazionale: "Saranno mobilitati 10.000 poliziotti e gendarmi, di cui 5.000 nella regione parigina, e in particolare intorno agli Champs-Elysees e 5.000 fuori dalla regione parigina".