Didier Deschamps ha parlato di Francia-Marocco in conferenza stampa. "Come far gol contro di loro? Faremo in modo di trovare una via. Hanno capacità di difendersi molto bene, è un dato di fatto, ma sarà un nostro obiettivo metterli in difficoltà. Parlando della mia squadra invece non mi sorprende, anche se per molti era la prima competizione internazionale e non sapevo come avrebbero potuto reagire emotivamente. Non cambieremo da una partita all'altra, vogliamo sempre avere la palla per essere pericolosi e poter segnare. Non basta la qualità dei giocatori, non c'è un segreto solo o una ricetta miracolosa, sono tante cose da combinare. La mia parola chiave è adattarsi".