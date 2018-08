Inzaghi nel mirino, dopo averlo conosciuto ed aver intrapreso il percorso di formazione insieme. Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui racconta i suoi trascorsi con il mister della Lazio e l'inizio di calendario dei biancocelesti: "Sicuramente i due ko della Lazio non ci agevoleranno. Li troveremo molto determinati, ma noi dovremmo esserlo ancora di più. Devo dire la verità, non credo a queste statistiche. La gara successiva è sempre una partita a sé e questa sarà un’altra battaglia sportiva. Con Inzaghi, nel 2014, ha conseguito il patentino Uefa Pro. Con Simone ho un buon rapporto. Lo stimo moltissimo, sta facendo grandi cose. In comune abbiamo la voglia di vincere e il fatto che entrambi viviamo per il calcio. Di differente c’è il percorso fatto: dopo la Primavera, lui ha dimostrato di poter allenare una grande squadra come la Lazio. Io ho fatto il mio percorso in B e oggi sono in A per cercare di centrare l’impresa salvezza con il Frosinone.”