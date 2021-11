vivendo da protagonistaSe n’è andatoera malato da tempo, ormai sfibrato dalla malattia si era ritirato dal suo mondo in primavera, uDi Pieroni si devono e si possono elencare i suoi successi calcistici, senza tuttavia dimenticarema non si può non apprezzare quella che è stata la sua più grande qualità: il fiuto.Sapeva di calcio, Pieroni. RE ai suoi tempi - quando i calciatori si vendevano tra una sosta e l'altra in autogrill - il suo colpo d'occhio era una virtù.Pieroni - marchigiano, nato a Jesi nel 1945 -che negli anni 90 conquistò la Serie A e diventò l’import-export per eccellenza del panorama calcistico italiano, con- e andavano a formare una squadra che seppe comunque farsi rispettare e in un certo senso - parliamo di vent'anni fa - anticipò il futuro., e un certo affetto c'era anche se pensavano di poter fare a meno l’uno dell'altro. In fondo si somigliavano, nutrivano entrambi per il calcio una passione smodata, accompagnata talvolta dagli eccessi di chi intende la vita come un combattimento.. Prima di loro - dalle sue parti, nelle Marche -nato ad Ancona, nel cuore del territorio di Pieroni.A Perugia - dove lo chiamavano- rimase dal 1993 al 2000, portando la squadra dalla C alla A. A quel periodo risale lPieroni lo accusò di avergli spento la sigaretta in faccia. La querelle finì persino nei TG nazionali e - cosa buffa - Pieroni e Bucci avevano pure condiviso un periodo insieme, alle dipendenze del Perugia. Tra le stelle al merito nel suo curriculum -- c’è sicuramente: prese il club nei bassifondi della C e lo portò in alto, spendendosi anche come presidente, anche se unella storia del nostro campionato, per poi lasciare il club ostaggio del fallimento.L’epilogo fu drammatico:Venne condannato per bancarotta fraudolenta.divisi in due tranche. La prima in Serie B, dal 2005 al 2007, la seconda in C, più di recente, dal 2017 al 2019. Come abbiamo detto, gli va riconosciuta. Ad Arezzo - nella sua prima esperienza -e gli si deve pure la scoperta di due giocatori che poi si sono fatti una più che dignitosa carriera in Serie A:, che aveva avuto poco più che ventenne a Perugia. Quando ci fu il cambio di proprietà ad Arezzo fu proprio Pieroni a fare da “cuscinetto” tra l'addio di Ferretti e l'arrivo del nuovo patron, La Cava., colleghi, giornalisti e tifosi, da più parti è stato contestato da ultrà e guardato con sospetto dal resto della tifoseria, salvo poi venire rimpianto quando a sostituirlo erano colleghi che non avevano la sua competenza e la sua rete di conoscenze. Ermanno Pieroni lascia la moglie Mariolina, la piccola Letizia e altri quattro figli, avuti da precedenti relazioni sentimentali.