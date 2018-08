Chi va sul classico, chi riabbraccia il passato, chi sperimenta e si rinnova. Le maglie delle squadre di Serie A, qualunque sia la scelta dello sponsor tecnico, conquistano sempre. Perché? Perché fanno sognare. Capi d'alta moda per eterni Peter Pan che si divertono a prendere a calci un pallone per sentirsi supereroi: la maglia è un'armatura. E anche molto di più: averla è una manifestare la propria fede, indossarla è appartenere a qualcosa, stringerla è emozione. Ci sono le prime per i classicisti, le seconde per i cultori, le terze per i più coraggiosi ed eccentrici. E, con la Serie A alla seconda giornata, ma che per la prima volta in stagione coinvolge tutte le squadre, la Classifica di CM di oggi è dedicata alle 10 maglie più belle di questa stagione.



DALLA SAMP ALLA SPAL - Quando si parla di maglie, la big è la Sampdoria. Non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel mondo. Anche dall'estero quel blucerchiato è sempre stato universalmente ammirato. Dal classico ligure al classico della Spal: quelle strisce strette bianche e azzurre sanno di un calcio che non c'è più. E poi Milan e Inter che ripudiano colori scuri e tristi e tentano il rilancio anche con colori che sanno di fine anni '90, la Juve che sperimenta con un terza maglia fatta di plastica riciclata e la Fiorentina, col suo Viola, il suo colletto e quel cotone speciale che ricorda il materiale delle divise di un calcio che fu. Passato e presente, antichità e modernità, retrò e plastica riciclata: aspiranti supereroi del mercoledì sera a calcetto, ci sono armature di tutti i gusti.



@AngeTaglieri88