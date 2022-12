Non si placa la rabbia del Portogallo dopo l'eliminazione ai Mondiali in Qatar contro il Marocco. Nella bufera anche la scelta di Fernando Santos di lasciare ancora una volta Cristiano Ronaldo fuori dall'undici titolare e la sorella di CR7, Elma Aveiro, sui social si è scagliata contro il ct: "Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazionale" per poi chiedere l'esonero di Santos con l'hashtag #fernandosantosout, come riporta A Bola.