Kristyna Schickova, la bellissima sorella dell'attaccante ex Roma e Sampdoria Patrik Schick, oltre che nota modella e influencer, ha alzato la temperatura in vista dell'estate: le foto postata su Instagram in barca hanno riscosso consenso unanime tra i suoi follower, mentre il fratello, oggi al Bayer Leverkusen, sta litigando con dei problemi agli adduttori che gli hanno già fatto saltare 12 partite in stagione e ha segnato appena 3 gol nel 2022-23.



