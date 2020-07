Come molti e soprattutto per dovere di mestiere, in questi lunghi e tormentati mesi di campionato vissuto, interrotto e poi ripreso in un modo che mai avremmo immaginato,Se avesse in pugno la situazione e non per suoi particolari demeriti, ma perper niente calmo – giusto per citare Nanni Moretti – che regna da mesi nella, tra ds licenziati e la trattativa per la cessione del club che stancamente si trascina. E quando la Roma ha infilato il trittico nero Milan-Udinese-Napoli, anche alla luce di prestazioni sconcertati,Fonseca ha messo in campo quella che secondo me è la principale virtù di un allenatore e cioèe, soprattutto, la disponibilità a cambiare idea anche tatticamente in funzione del rendimento dei singoli e della squadra. Con la mossa della, Fonseca ha ottenuto diversi vantaggi. Intanto, la scoperta di un Ibanez a livelli altissimi. Poi, Kolarov centrale che sta funzionando bene. Così come è assai più equilibrato e protetto il centrocampo nel quale sono salite le prestazioni diche adesso può avvicinarsi di più alla porta per il tiro da fuori - e. Sugli esterni poi, beh, basta dare un'occhiata alle prestazione di un 'missing' di lungo corso come. Ieri sera, tra l'altro e a proposito di esterni, se Spinazzola oltre al fare (gol e prestazione) non avesse disfatto (quel rigore comico) staremmo qui a parlare della quarta vittoria consecutiva, perchè la Roma ha giocato meglio e avrebbe meritato rispetto alla pallida Inter di Conte.in quella posizione, finalmente a posto fisicamente e arma non convenzionale al fianco di Dzeko.. Eppoi, occhio, perchè c'è ancora l'Europa League tutta da giocare.