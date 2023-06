Todo lo que se le ha escapado al fútbol italiano (de clubes y selecciones) en los últimos 15 días... pic.twitter.com/TBo4IS4IgY — MARCA (@marca) June 15, 2023

, recita un vecchio adagio dello sport. A perdere nelle ultime 2 settimane però è toccato sempre alche, in pochi giorni, si è visto scappare dalle mani- Dopo infatti i ko nelle rispettive finali dianche le nazionali italiane sono arrivate solo a un passo dal successo. Quella degli azzurrini si è arresa in finale, quella senior dialla, in semifinale. Una vera e propria caporetto che rattrista il movimento calcistico del Belpaese ma fa sorridere quello delle ‘rivali’ europee, con proprio la Spagna su tutti. Sta facendo discutere infatti una grafica proposta dal quotidiano iberico, Marca, che rappresentae mette in evidenza il simbolo dell'Italia sostituendo le 4 stelle (rappresentanti i Mondiali vinti nel 1934, 1938, 1982 e 2006) con 5 X per ognuna delle nostre sconfitte recenti. Il post ha scatenato grandi polemiche tra gli spagnoli rinfrancati e gli italiani a pezzi per gli insuccessi generalizzati, anche se tra quest’ultimi non tutti piangono lacrime amare., forse vedendo l’andazzo, e si sentono sollevati dal non essere arrivati in finale di Europa League, potendo quindi gioire delle sconfitte di un sistema calcio da loro aspramente criticato per i noti fatti giudiziari.