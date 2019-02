n primo passo. Ma il caso è tutt’altro che chiuso. Ieri mattina Walter Mattioli, Presidente della SPAL, ha chiamato Mario Cognigni e Giancarlo Antognoni per scusarsi. Chiamata che ha fatto molto piacere alla società, ma ritenuta inferiore al danno. Anche la scelta della telefonata privata, mentre le accuse erano state pubbliche, non è piaciuta alla Fiorentina né al calciatore. Che si aspettava almeno due cose, scrive La Gazzetta dello Sport. Una chiamata immediata diretta e soprattutto che le scuse avessero almeno la risonanza mediatica che hanno avuto le dichiarazioni di domenica. Un virgolettato da consegnare a tutti. La «segretezza» della telefonata per tentare di rimediare è stata vista quasi come un’ulteriore provocazione dal’entourage di Federico Chiesa che si aspettava il coraggio di andare davanti a tutti a riconoscere la falsità delle accuse. La famiglia del calciatore – spiega la rosea – attenderà un attimo per capire le mosse successive delle parti. Ma non esclude alcuna ipotesi per il futuro, stanca degli attacchi personali al ragazzo.