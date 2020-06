La Spal è ora obbligata a riscattare il cartellino di Kevin Bonifazi dal Torino: la presenza collezionata ieri dal difensore ha fatto scattare la clausola del riscatto del difensore, il club di Ferrara dovrà ora versare 12 milioni di euro alla società granata, come stabilito a gennaio al momento del prestito.



Per il Torino la cessione di Bonifazi è una plusvalenza importante, visto che il difensore era arrivato a parametro zero. I 12 milioni incassati dalla cessione a titolo definitivo dell'attaccante potranno essere riutilizzati da Urbano Cairo nel mercato in entrata.