. E prima ancora è un cross, un movimento della gamba ad accompagnare la parabola, quell’altra - di gamba - che tocca a terra e sembra fulminata da una scossa elettrica. Il gesto di dolore di questa settimana è una serie di saltelli, quelli che il francese fa dopo aver sentito il dolore -diranno gli esami medici - come si salta da bambini sulla sabbia che scotta. Il gesto di questa settimana è un’inquadratura - e l’abbiamo vista tutti - c’è Allegri che sta seguendo l’azione - e noi lo vediamo di spalle - vede il cross di Pogba, si rammarica per l’esito - nessuno degli attaccanti della Juventus ha il timing giusto per intervenire in area di rigore - e rimane con il braccio teso, a dare qualche indicazione., non subito almeno.La sensazione è un momento preciso,: Pogba tornava titolare dopo 390 giorni, aveva già assaggiato il campo per una ventina di minuti in Europa League contro il Siviglia, sembrava finalmente sulla via del recupero e certo, siamo alla fine della stagione, però era una buona notizia e così l’aveva accolta non solo il mondo-Juve. Poi è successo che Pogba si è steso a terra, sono intervenuti i medici, lui aveva un viso così sofferente che era facile immaginare la gravità dell’infortunio, si è coperto il viso con la maglietta - forse piangeva o forse no, ma non è nemmeno importante:. E così è uscito dal campo e chiuso in anticipo la stagione. E nelle ore successive è stato tutto un calcolare i minuti che aveva giocato contro la Cremonese - ventidue - le presenze - sei appena in campionato, dieci complessive in stagione -, la durata di un blockbuster - gli otto milioni di stipendio annuale,e viene il mal di mare anche solo a scriverlo e insomma, tutto il corollario che conosciamo., che quando ha visto il francese a terra - infortunato, maledizione, ancora una volta infortunato -