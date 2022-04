La disastrosa stagione del Manchester United peserà sul conto corrente di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, quando ha firmato il contratto con i Red Devils in estate, fissando alcuni bonus per rendere più corposo il suo stipendio, inferiore rispetto a quello percepito negli anni alla Juventus. Ebbene, CR7 rischia di ritrovarsi con 4,5 milioni in meno: secondo The Sun, il premio Champions ammontava a 3 milioni, mentre quello per la vittoria in Premier League a 1,5. Gli resterebbe solo il bonus "capocannoniere della squadra", praticamente acquisito grazie ai 18 gol già realizzati. Bruno Fernandes, secondo marcatore della rosa allenata da Ralf Rangnick, ne ha segnati solo 9.