Non sarà ricordata come la stagione migliore della carriera di Sergio Ramos, il 2021-2022. Il difensore, passato dal Real Madrid al Paris Saint Germain, ha giocato pochissimo per via di vari infortuni, non potendo contribuire con la sua grande esperienza alla campagna europea dei parigini. Con lui, è sbarcata nella capitale francese anche Pilar Rubio, la sua splendida dolce metà. Che a giudicare dai profili social, al momento è decisamente più in forma di Sergio, al quale auguriamo un 2022-23 da protagonista in campo.



