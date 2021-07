Alexander Emmanuel Rodriguez, ex stella statunitense del baseball e tra i più famosi e pagati campioni della storia dello sport a stelle e striscie, vuole le figurine Panini: la spac Slam Corp, fondata dalla sua società di investimento, sta infatti discutendo una fusione con lo storico gruppo italiano di proprietà della famiglia bolognese.



EX DI J-LO - Se l’operazione dovesse andare in porto Panini si fonderebbe con Slam Corp, trovandosi automaticamente quotata sul Nasdaq di New York, dove la spac è approdata lo scorso febbraio. A-Rod, 45 anni, newyorchese di origini domenicane, è noto alle cronache anche per essere stato per quattro anni il fidanzato della cantante Jennifer Lopez, con cui si è lasciato ad aprile.