Finita la stagione, il sipario si chiude anche nei campionati giovanili. Tra le migliori squadre di quest’anno c’è il Caltignaga, società del Nord Italia rifondata da zero cinque anni fa dal presidente Paolo Gobbato e dal ds Christian Orsina.



Il gruppo dei 2009 ha vinto il Campionato Provinciale conquistando la promozione per quello Regionale, e i 2010 hanno conquistato uno storico Triplete vincendo il torneo di casa, Virtus Vercelli e Fontaneto. Non solo, la squadra è arrivata quinta al Torneo internazionale Eurosporting a Rimini. Tra qualche settimana è in programma un’amichevole contro l’Inter, che ha già messo sotto la lente d’ingrandimento qualche ragazzo da studiare con attenzione.



Dietro ai trionfi sul campo c’è il lavoro dei dirigenti Daniele Montis ed Edoardo Leonardo; in società due ex promesse del calcio italiano: Alessandro Polara - ex giovanili Inter e allenatore del Triplete del Caltignaga - e Roberto Ricca, scuola Juve. Una famiglia unita che mette il divertimento dei ragazzi al primo posto, e quest’anno è stato un successo.