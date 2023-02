| Toni Caravaca scored a Golazo for Juvenil A today.pic.twitter.com/aEKDjQQaBQ — Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 18, 2023

Masìa fa rima con talento. La cantera del Barcellona è uno dei settori giovanili migliori al mondo, e quando si pesca lì non si sbaglia mai. L'ultimo gioiello èmezz'ala classe 2004 e titolare della Juvenil A, la nostra Under 19.. L'ex capitano della Roma ha fiutato il talento, e con un volo da Roma a Barcellona si è mosso in prima persona per andare dal ragazzo. Lì l'ha visto col pallone tra i piedi e si è innamorato: "Prendiamolo".Contratto in scadenza a giugno ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare una proposta di rinnovo dal Barça, nei mesi scorsi è arrivato qualche approccio da club italiani con tanto di offerta ufficiale respinta al mittente.: un compagno lo serve sulla trequarti, Caravaca si sposta leggermente il pallone sulla destra, uno sguardo alla porta e boom, calcia potente. Preciso. Portiere immobile, pallone in rete. Neanche a dirlo. Sì, proprio un gol alla Totti. Il Barça ha messo in vetrina un altro talento, il prossimo crac della Masìa si chiama Caravaca.