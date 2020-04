Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.43, su Canale 5 - Torna il mitico capitan Jack Sparrow, Johnny Depp, questa volta impegnato a far raggiungere la fonte dell’eterna giovinezza a Barbanera.ore 21.15, su Cielo - John Harmon (Steven Seagal) è un ex agente della CIA e della DEA, richiamato in azione per bloccare un gruppo di terroristi.ore 21.20, su Rai 2 - Torna in tv il teatro della tradizione napoletana con tre storie scritte e interpretate da Vincenzo Salemme.ore 21.15, su Sky Uno HD - Torna la fortunata gara tra ristoratori, giudicati e gestiti da Alessandro Borghese. Prima puntata della sesta stagione che vedrà lo chef alla ricerca del miglior ristorante sui canali di Venezia., ore 22.55, su Sky Sport Uno HD - Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, si racconta in una lunga e bella intervista., ore 21.15, Sky Robert De Niro Collection - Un pezzo di storia del cinema, Palma d’Oro a Cannes. Un reduce del Vietnam, tassista a New York, esplode la sua frustrazione in un atto di violenza., ore 21.14, su Premium Cinema HD - Lady Gaga e Bradley Cooper, per l’occasione anche regista, nel remake di “E’ nata una stella”., su Netflix - Truffati della loro pensione, tre vecchi amici (Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin) pianificano di svaligiare una banca, ma devono essere sempre un passo avanti rispetto all’FBI., su Rai Play - Matthew McConaughey, texano dalla vita sregolata, scopre di essere sieropositivo. Quando gli viene negata la possibilità di accedere a terapie sperimentali, inizia a rivendere illegalmente medicinali. Vincitore di tre Oscar, tratto da una storia vera., su Prime Video - Carlo Verdone mattatore in un grande classico della commedia italiana. Da rivedere per chi lo ha già visto, da vedere ad ogni costo se vi è sfuggito. Per risate assicurate.