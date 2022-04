Dopo un tempo incerto e doloroso consumato tra la vita e la morte, sempre "combattendo" come ha raccontato chi gli è stato vicino, se n’è andato il Re dei procuratori sportivi.fino all’epilogo di queste ore. La notizia ha scosso il mondo del calcio, quello stesso mondo che Raiola - nei trent’anni vissuti sulla cresta dell’onda - ha contribuito a cambiare, incidendo pesantemente nei rapporti tra giocatori e club e declinando il pallone nell'unico verbo della sua verità: quello del business.All’inizio della storia c’è un bambino nato Carmine a Nocera Inferiore il 4 novembre del 1967, che ad un anno è già in Olanda, ad Haarlem, uno dei tanti emigrati italiani che in quel decennio partivano -. Alla fine di questa storia c’è probabilmente l’uomo più potente del calcio, anche il più controverso e sfaccettato, un Re Mida con le bermuda e le t-shirt extralarge - era così che sfidava l'establishment del pallone - ma con un fiuto raffinatissimo per il talento e per il cash, capace di fatturare - ultimi dati nel 2020 - 84,7 milioni di euro di commissioni e di muovere un giro d’affari dieci volte più grande, siamo attorno agli 847,7 milioni. Raiola è stato per più di vent’anni - fin da quando portava in Italia i primi olandesi, Brian Roy e Denis Bergkamp - l’uomo che fa girare la manovella della dollar-machine, seduto al banco di un calciomercato che con lui ha cambiato pelle, abbandonando ogni sentimentalismo e indossando la maschera del cinismo, la stessa di chi allarga le braccia e avverte: “Così va il mondo”., abilissimo a muoversi nei gangli del calciomercato, nel suo genere unico, perché di altri Raiola in giro non se ne vedono e no, non possono esserlo quei replicanti che oggi scimmiottano certe sue pose.Il film della vita di Raiola, perché di un film si tratta, è una storia di luci e ombre, un chiaroscuro continuo che sempre ha accompagnato un percorso preceduto da una fama che Raiola ha alimentato nel corso degli anni. Raiola che inforna le pizze: non è vero, faceva il contabile nella pizzeria del padre e la trasformò nel suo primo vero ufficio, ma tant’è, per i suoi denigratori è stato sempre il “pizzaiolo”.. Raiola sprezzante - “Gigio via dal Milan? Non faccio il tassista” - e Raiola avvelenato - andarsi a rileggere ciò che disse di Ferguson e Guardiola - Raiola che definisce la Fifa “comunista” e Raiola che attacca la FIGC “perché fa schifo”. Uno, nessuno, centomila Raiola.Imprenditore di se stesso, certo, e di grande successo. Un self-made man con un portafoglio clienti da far impallidire chiunque.. Non è una lista, è una parata di stelle,che - con lui, non solo per lui - si è pian piano allontanato dall’idea più pura che tutti ne abbiamo ed è diventato quel che sappiamo: per il guadagno di pochi e la mortificazione di molti.