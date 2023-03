Se cercatesu internet, Google vi suggerisce 'Leon Ramos', ex difensore olandese che si è ritirato undici anni fa. Ranos invece è appena diventato la nuova stella dell'Armenia, l'uomo copertina dopo Mkhitaryan.. Una bella rivincita dopo aver saltato la gara di qualificazione contro la Turchia per non essere stato registrato in tempo.- 19 anni ed esordio da incorniciare dopo quasi 40 gol nelle giovanili del Bayern Monaco tra Under 17 e Under 19.. Ranos è nato a Gehrden, piccola cittadina di 14500 abitanti nella Bassa Sassonia. Il ct dell'Armenia Petrakov però non ci ha pensato un attimo e grazie al doppio passaporto se l'è portato subito in nazionale prima che lo chiamasse il ct tedesco Flick. E lui, ha rispsto subito presente: "Molto emozionato e onorato per la mia prima convocazione con la Nazionale Armena!" aveva scritto sul suo profilo Instagram.- A dire il vero Ranos non è molto social: solo 13 post, ma tutti di campo. Sorrisi ed esultanze tra Bayern e Armenia, ma presto il profilo potrebbe aver bisogno di un aggiornamento.. Una bella occasione per chi cerca il bomber del futuro, fisico importante e grandi margini di miglioramento. Su Youtube c'è un video con i suoi highlights, Ranos segna in tutti i modi: di testa e di piede, di destro e sinistro, calcia da fuori e scarta il portiere. Un piccolo Ibrahimovic che il Bayern ha soffiato al Borussia Dortmund nell'estate 2018. E ora, se non rinnova il contratto, rischia di perdere a parametro zero.